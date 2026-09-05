Betis vence 1-0 al Real Madrid en Sevilla, aprovechando su momento

Este viernes, Betis y Real Madrid estrenaron la cuarta jornada de La Liga en La Cartuja a las 21:00, y el choque terminó con triunfo del conjunto verdiblanco gracias al tanto de Parrott en los instantes finales, cuando el partido se aceleró de forma abrupta.

El conjunto dirigido por José Mourinho se presentaba en Sevilla con la opción de enlazar su cuarta victoria seguida y afianzar el arranque extraordinario que está protagonizando esta temporada.

El portugués introdujo tres cambios: Dumfries, Konaté y Güler se mantenían como titulares. El Madrid creó ocasiones y el Betis aguantó, de modo que el descanso llegó con el marcador 0-0. En el 81, Parrott dio la ventaja a los verdiblancos.

El Real Madrid empató en el 87, aunque el tanto de Espí fue anulado por fuera de juego. Poco después, en el 94, Mbappé desperdició un penalti. El equipo de Manuel Pellegrini trataba de recomponerse tras la goleada encajada frente al Levante (5-2) y de dejar claro su poder frente a uno de los favoritos al título.

El Madrid arribó a Sevilla con múltiples ausencias en la convocatoria: siete bajas por lesión, aunque ninguna de ellas de relevancia destacable, y la inclusión en la lista del joven centrocampista Sergio Martínez, reciente incorporación procedente del Racing, para un derbi tradicionalmente exigente en el escenario verdiblanco. Y terminó registrando la primera derrota de la era de Mourinho al frente del club.