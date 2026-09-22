Aaron Judge se prepara para los playoffs a pesar de su lesión en Nueva York

El astro de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, volvió a quedar incluido en la lista de lesionados, disparando las alarmas entre el entorno del equipo en una etapa clave de la pelea por el campeonato. Aunque este nuevo percance físico aparece, Judge mantiene una actitud optimista respecto a su proceso de recuperación.

La figura del Bronx confía plenamente en que los tiempos de rehabilitación le permitirán regresar a la acción justo a tiempo para disputar la postemporada. Su presencia en la alineación es fundamental para las aspiraciones del equipo de luchar por el título.

El cuerpo médico de la franquicia realizará un seguimiento riguroso a la evolución de Judge en los próximos días, con el objetivo de evitar cualquier recaída. La prioridad del cuerpo técnico es garantizar que el bateador llegue en las mejores condiciones físicas posibles a la fase decisiva.

La afición neoyorquina continúa atenta a los reportes médicos diarios, esperando que el capitán de la plantilla logre cumplir su objetivo y tome la batuta de la ofensiva de los Yankees en los momentos de mayor exigencia durante octubre.