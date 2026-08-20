DAET busca al alias “El Gordo” vinculado a un cargamento de droga en la carretera hacia Olancho

19 de agosto de 2026

En una operación antidrogas de gran envergadura llevada a cabo junto a los accesos a la capital, agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) de la Policía Nacional localizaron y requirieron a un hombre de 34 años, conocido en el mundo delictivo con el alias de “El Gordo”, en la aldea Monte Redondo.

El operativo se desarrolló a lo largo de la arteria vial que enlaza el departamento de Olancho con el Distrito Central. Según las pesquisas policiales, el detenido presuntamente forma parte de una estructura criminal autónoma dedicada al traslado de sustancias ilícitas. La red operaba mediante rutas terrestres desde el departamento de Colón, cruzando Olancho, para abastecer de estupefacientes a distintos sectores de la zona central y sur del país.

Después de su requerimiento en el puesto de control, el sujeto y las evidencias decomisadas quedaron a disposición de las autoridades competentes para iniciar la acción penal pertinente por el delito de tráfico de drogas.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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