Daddy Yankee y Shenseea agitan el Mundial 2026 con Echo

El intérprete Daddy Yankee y la artista jamaicana Shenseea lanzaron “Echo”, un nuevo sencillo que forma parte del álbum oficial vinculado al Mundial de la FIFA 2026. La pista se presenta como una de las apuestas musicales que acompañarán la cita deportiva, cuyo marco se extiende por Estados Unidos, México y Canadá, con el objetivo de reforzar la vibra global que provoca el evento.

La composición fusiona reguetón, dancehall y toques electrónicos, configurando un ritmo con una identidad caribeña marcada y una proyección internacional. Además, la canción cuenta con la producción de figuras reconocidas como Tainy y otros productores internacionales, lo que le imprime una perspectiva moderna y comercial pensada para conectar con oyentes de todo el mundo.

“Echo” es el tercer sencillo del álbum oficial del Mundial 2026 y ya está disponible en plataformas digitales. Tanto Daddy Yankee como Shenseea subrayaron que la música, al igual que el fútbol, posee la capacidad de unir culturas y derribar barreras, un rasgo clave para un evento de alcance global como este.