Supremo respalda a Milagro Flores ante ataques, señalan que los atacantes son gente pobre

23 de mayo de 2026

El creador de contenido conocido como Supremo ha salido en defensa de su novia y presentadora de HCH Milagro Flores, luego de que esta recibiera diversas críticas en redes sociales por “mala paga”.

Durante un encuentro con la presentadora Kennia Mondragón, Supremo lanzó fuertes declaraciones en las que cuestionó a quienes atacan a la también figura televisiva, afirmando que “esa gente que ataca es gente pobre”, comentario que rápidamente provocó reacciones entre los usuarios.

La gente siempre busca como atacar, esa gente que ataca es gente pobre, no la gente, sino los que atacan, los que hacen los videítos, pobre de la mente. A mí también se me olvida pagar“, manifestó el creador de contenido para las redes de HCH.

Síguenos en nuestro canal de YouTube dando click aquí: HCH Televisión Digital

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

No tememos la racha: los integrantes señalados de la Comisión Permanente comparecen ante el Ministerio Público