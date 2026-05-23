Supremo respalda a Milagro Flores ante ataques, señalan que los atacantes son gente pobre

El creador de contenido conocido como Supremo ha salido en defensa de su novia y presentadora de HCH Milagro Flores, luego de que esta recibiera diversas críticas en redes sociales por “mala paga”.

Durante un encuentro con la presentadora Kennia Mondragón, Supremo lanzó fuertes declaraciones en las que cuestionó a quienes atacan a la también figura televisiva, afirmando que “esa gente que ataca es gente pobre”, comentario que rápidamente provocó reacciones entre los usuarios.

“La gente siempre busca como atacar, esa gente que ataca es gente pobre, no la gente, sino los que atacan, los que hacen los videítos, pobre de la mente. A mí también se me olvida pagar“, manifestó el creador de contenido para las redes de HCH.

👀 Tras la polémica entre Milagro Flores y una emprendedora, su novio salió en su defensa luego de que en redes la llamaran “la mala paga”. 😱🫣#qvlvhch☀️ pic.twitter.com/NTc8FmrnKm — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) May 23, 2026

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