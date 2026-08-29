Cristiano Ronaldo marca su gol 978 y da la victoria a Al Nassr

Cristiano Ronaldo dio la victoria y extendió la racha de triunfos del Al Nassr, que superó al Al Taawon por 2-1 y permanece en la cúspide de la Liga de Arabia Saudí, que este fin de semana llega a la cuarta jornada.

El astro portugués, que disputó 80 minutos, firmó el segundo tanto de su equipo para rematar la remontada del conjunto entrenado por el australiano Ange Postecoglou. Asimismo, eleva su cuenta de goles a 978 a lo largo de su trayectoria.

Cristiano Ronaldo continúa sumando goles

El Al Taawon, todavía sin victorias en lo que va de torneo y con dos derrotas y dos empates que sitúan su lucha por la salvación, se adelantó en el minuto 11 gracias al tanto de Bassam Al Hurayji.

El Al Nassr logró la igualada justo antes del descanso gracias al acierto de Samu Costa, con la asistencia de Sadio Mane. En la segunda mitad, apenas iniciado, emergió Cristiano Ronaldo para hacer el 2-1. Fue tras un disparo dentro del área de Mohamed Simakan que desvió hacia la red el astro luso, dejando el balón en la portería.

Ese tanto fue el 978 de Cristiano, que en el minuto 80 fue sustituido por Abdullah Al Hamdan y que afianza al Al Nassr en la cima, con cuatro victorias en igual número de partidos.