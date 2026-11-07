Costa Rica es el único país sin ejército del mundo cuyo Congreso vota cada año si deja entrar buques de guerra de Estados Unidos

Un país que abolió su ejército hace más de siete décadas se da el lujo de debatir, año tras año, si abre sus puertos a naves militares extranjeras. En ningún otro lugar de Centroamérica la paz es tan programática y, a la vez, tan vigilada desde el Parlamento. La escena se repite con precisión ritual: el pleno discute, agrega condiciones, y aprueba o rechaza la entrada de buques y aeronaves de Estados Unidos para operaciones específicas, casi siempre vinculadas al narcotráfico.

Para unos, es una expresión de madurez institucional que preserva la soberanía sin renunciar a la cooperación. Para otros, constituye una puerta giratoria que se abre por inercia a la agenda de Washington. “La paz no es ingenuidad, es un marco con reglas”, suelen decir quienes votan a favor, mientras que las bancadas críticas replican que “la neutralidad exige prudencia y límites muy claros”.

Un legado de paz con cerrojos constitucionales

En 1948, el país disolvió su fuerza armada y la sustituyó por instituciones civiles robustas. Un año después, la Constitución consagró que cualquier presencia militar extranjera debe ser autorizada por la Asamblea y sometida a controles democráticos. Esa combinación de memoria histórica y candados legales sostiene una identidad pacífica con dientes jurídicos.

No se trata de un vacío de defensa, sino de una arquitectura que privilegia la diplomacia, la policía y la justicia. La seguridad se articula con acuerdos de cooperación puntuales, sujetos a tiempo, objeto y supervisión parlamentaria.

El voto que se repite, pero nunca es idéntico

Cada cierto período, el plenario discute una lista de naves y aeronaves, con fechas, áreas de operación y misiones limitadas. A veces la luz verde es semestral, otras anual, y en ocasiones se condiciona a informes de resultados y acceso a información para el control político.

El núcleo suele ser la lucha contra el tráfico marítimo de drogas en aguas jurisdiccionales y contiguas. Se autoriza el atraque, la logística y patrullajes conjuntos con Guardacostas, bajo acuerdos bilaterales que establecen protocolos de abordaje, notificación y respeto a la legislación local.

Argumentos en tensión permanente

El debate combina geopolítica y cultura cívica. Sus líneas principales pueden trazarse así:

A favor: cooperación técnica, interdicción efectiva , disuasión regional y transferencia de capacidades a fuerzas locales.

, disuasión regional y transferencia de a fuerzas locales. A favor: presencia acotada, con términos escritos y posibilidad de revocatoria si se incumplen condiciones.

escritos y posibilidad de si se incumplen condiciones. En contra: riesgo de dependencia operativa y símbolos que erosionan la neutralidad proclamada.

y símbolos que erosionan la proclamada. En contra: dudas sobre la transparencia de operaciones , acceso a datos y posibles efectos en comunidades costeras.

, acceso a datos y posibles efectos en costeras. Temas transversales: necesidad de métricas públicas, auditorías y coordinación con vecinos para respuestas regionales.

Soberanía que conversa, no que grita

La peculiaridad aquí es que la soberanía se ejerce con micrófono abierto y acta parlamentaria. No hay automatismos: hay calendario, debate y votos. “Nuestra línea roja es el comando nacional: nadie opera por encima de la ley”, enfatizan voces oficialistas, mientras la oposición pide “menos fe y más reportes verificables”.

Ese método convierte a la Asamblea en guardián activo de una política que, en muchos países, se resuelve en despachos ejecutivos sin deliberación pública. La transparencia, sin embargo, solo vive si hay datos y si las comisiones de seguridad exigen rendición periódica.

Un vecindario complicado, un mar abierto

La ruta marítima centroamericana es un corredor del crimen organizado, con embarcaciones rápidas, logística sigilosa y enorme rentabilidad. Las policías locales hacen lo posible, pero el mar exige radares, inteligencia y flotas que superan las capacidades nacionales.

De ahí la cooperación con socios que aportan tecnología, aviones de patrulla y naves con mayor autonomía. La clave es traducir ese músculo en ventajas para el país sin hipotecar principios ni competencias institucionales.

Lo que dice la calle, lo que exige la ley

En el sentir ciudadano conviven la orgullo por la paz y el temor ante el crimen organizado. Muchos ven con buenos ojos la ayuda que trae capturas y decomisos, pero piden que no se normalice una presencia militar que sature los puertos o envíe señales ambiguas a la región.

La ley, por su parte, pide tres cosas simples y exigentes: claridad de objeto, temporalidad definida y control efectivo. “Cooperar sí, delegar no”, resume una frase repetida en pasillos legislativos y medios locales.

Grietas, aprendizajes y oportunidades

El país ha aprendido a traducir su pacifismo en instrumentos de cooperación con candados. Cuando esos candados funcionan, hay beneficios tangibles: interdicción más eficaz, mejor entrenamiento y disuasión visible. Cuando fallan, crece la desconfianza y se abren interrogantes que pesan en la próxima votación.

Salir del piloto automático implica procedimientos modernos: métricas públicas, participación comunitaria, protocolos de derechos humanos en operaciones y coordinación con organismos regionales. La paz no es ausencia de decisiones, es una secuencia de elecciones difíciles, tomadas a la vista y con reglas que se cumplen.

Al final, la excepcionalidad no es no tener soldados, sino convertir cada autorización en una prueba de republicanismo vivo. En esa frecuencia anual, el país reafirma que su mayor fuerza no está en los cañones, sino en los votos que fijan límites, exigen cuentas y mantienen su rumbo civil en medio de un mar inquieto y profundamente interdependiente.