La Espriella convoca al sector privado para impulsar su plan de reconstrucción tras el terremoto

El mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, dio a conocer este jueves la iniciativa inicial de reconstrucción del país tras el sismo de 7,4 grados que sacudió el territorio el pasado lunes, convocando a la iniciativa privada a sumarse.

«Necesitamos que la empresa privada se sumen a la reconstrucción colectiva de Colombia, pues esta patria la volvemos a edificar entre todos los colombianos», afirmó el jefe de Estado durante una conferencia con la prensa en el Palacio de San Carlos, la sede del Ejecutivo en Bogotá.

El temblor provocó, además, el colapso de 127 edificaciones, el deterioro de 65.841 viviendas y 10.677 destruidas, según precisó De la Espriella.

Asimismo, se han registrado daños en 236 centros de salud, 2.136 instituciones educativas, 1.168 centros comunitarios, 198 tramos viales, 71 acueductos, 34 puentes de uso vehicular, 12 puentes peatonales y cinco aeropuertos.

De la Espriella señaló que ya ha sostenido encuentros con las principales firmas del sector de la construcción y con varios gremios, porque este «momento histórico» exige el «concurso de todos los colombianos» y, especialmente, de la «empresa privada», que en este «instante sombrío» ha dado un «paso adelante».

El sismo, cuyo epicentro se situó en San José del Palmar, en el oeste del país, representa el más intenso de lo que va del siglo en Colombia. Desde entonces se han detectado más de cien réplicas perceptibles, con al menos dos de ellas superando magnitud 4,0.