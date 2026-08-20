Controversia en España por vallas publicitarias del presidente Nayib Bukele

La exhibición de varias vallas con la imagen de Nayib Bukele, mandatario de El Salvador, ha desatado una notable polémica en el Principado de Asturias, España.

Aspectos clave que conviene conocer: Medida en discusión

Desconocimiento de la autoría

Intervención en discusión

La iniciativa publicitaria, desplegada en ubicaciones estratégicas a las afueras de Oviedo, ha dejado sorprendidos tanto a peatones como a conductores que circulan por las vías urbanas.

Las vallas muestran una fotografía del jefe de Estado salvadoreño luciendo la banda presidencial y ejecutando un saludo militar. Junto a la imagen, sobre los colores de la bandera de su país, se puede leer en letras llamativas la consigna: “Nayib Bukele, ¡presidente universal!”.

La ubicación de estas cinco vallas en la carretera antigua entre Oviedo y Siero no ha pasado desapercibida. La exhibición del mensaje propagandístico en territorio asturiano ha captado la atención del público por la proyección internacional de la figura del gobernante centroamericano.

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Esta llamativa acción publicitaria ha generado de inmediato un intenso choque de opiniones entre la ciudadanía y los representantes políticos de la región. La figura de Bukele provoca puntos de vista opuestos debido a las políticas de seguridad aplicadas durante su gestión en El Salvador.

Las reacciones encontradas no tardaron en trasladarse al debate público, donde distintos sectores expresaron su rechazo o respaldo ante esta imponente campaña. El cruce de declaraciones entre dirigentes políticos ha elevado el tono de la discusión en la junta municipal y a nivel regional.

Desconocimiento sobre la autoría

Hasta ahora, no se ha divulgado oficialmente quién ostenta la autoría ni qué empresa financia estos espacios publicitarios en Asturias. No obstante, se maneja la hipótesis de que podría tratarse de un empresario español.

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Lo evidente es que el impacto visual y mediático ha logrado situar la imagen del presidente salvadoreño en el centro de la agenda informativa local.

Mientras las vallas permanecen instaladas en los accesos viales, el debate en Oviedo continúa encendido. La presencia de la propaganda sobre el mandatario salvadoreño mantiene abiertas las discusiones sobre los límites y el alcance de la publicidad política internacional en el espacio público español.