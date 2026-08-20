Alianza derrota al Marathón y clasifica a los cuartos de la Copa Centroamericana

El Alianza salvadoreño logró este miércoles su pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana tras derrotar por 0-1 al Marathón hondureño en la cuarta jornada del Grupo B.

El conjunto cuscatleco, bajo la dirección del técnico argentino Roberto ‘Tito’ Pompei, dio el golpe definitivo en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula al sumar tres puntos decisivos que lo mantienen en la parte alta de la tabla, con nueve unidades, y certifican su avance a la siguiente fase.

Marathón tomó la iniciativa al inicio y buscó imponer su ritmo, pero encontró resistencia ante la defensa ordenada de la escuadra salvadoreña.

La primera aproximación de peligro para el anfitrión se produjo en el minuto 11 cuando Damin Ramírez probó desde distancia y su remate se fue desviado; al 23, el delantero argentino Nicolás Messiniti desaprovechó la oportunidad más clara para adelantar al Monstruo Verde, pero no logró definir ante la portería visitante.

Después del descanso, Alianza salió al césped con mayor determinación y la recompensa a su insistencia llegó a los 63 minutos, cuando el uruguayo Matías Mier convirtió el 0-1 definitivo al aprovechar un pase de Leonardo Menjívar.

El conjunto hondureño, dirigido por el argentino Silvio Rudman, intentó reaccionar en la etapa final pero no consiguió hallar el camino del empate y terminó cediendo ante su afición.

Con este tropiezo, Marathón se mantiene con cuatro puntos, ocupando la tercera posición, y sus opciones de clasificar a los cuartos de final dependerán de la última jornada, cuando se mida ante el Real Estelí de Nicaragua, que llega con seis unidades.

El Grupo B se completa con el Herediano de Costa Rica, el Antigua de Guatemala y el Real Estelí. Los dos primeros clasificarán a la fase de cuartos de final, la cual otorga cupos para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.