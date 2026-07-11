Conoce el nuevo uniforme del Motagua para la temporada 2026-27

Motagua presentó su nueva piel para la temporada 2026-27. El actual campeón del fútbol hondureño dio a conocer oficialmente su nuevo atuendo, la primera colección creada bajo la marca Fanatics, en una propuesta que fusiona tradición, modernidad e innovación.

La exposición presenta seis modelos: el tradicional conjunto azul como indumentaria principal, dos variantes en cremas, una camiseta negra destinada a porteros y dos opciones más en celeste y amarillo para los guardametas.

La nueva línea conserva la esencia histórica del “Ciclón Azul”, aunque añade rasgos gráficos inspirados en la identidad del club y acabados contemporáneos que persiguen brindar mayor confort y rendimiento a los jugadores. Los patrocinadores principales siguen teniendo un rol destacado en el diseño, mientras que el escudo de Motagua resalta sobre cada prenda, reforzando el sentimiento de pertenencia de una institución que encara una nueva campaña con la meta de defender su título y pelear por nuevos campeonatos.