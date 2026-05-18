Conoce al ganador del premio millonario de La Mansión VIP

La primera edición de La Mansión VIP llegó a su cierre el 10 de mayo, tras varias semanas de convivencia, discusiones y votaciones de la audiencia. El programa, producido por HotSpanish, reunió a creadores de contenido e figuras del mundo del entretenimiento que competían por un premio de dos millones de pesos.

Según informes publicados tras la gala final, la influencer Sol León fue coronada ganadora de la primera edición del reality, tras imponerse en las votaciones del público durante la transmisión en vivo. Entre los participantes más relevantes también destacaron Luis Guillén “Suavecito”, Eli Esparza, Katy Cardona y Alfredo Adame.

Durante la emisión, el programa se volvió tendencia en redes sociales por las constantes discusiones, retos y alianzas entre los concursantes. Además, el formato llamó la atención por transmitirse 24/7 de manera gratuita a través de YouTube, consolidándose como uno de los realities virales más comentados de las últimas semanas en México.