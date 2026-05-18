Congreso Nacional autoriza más de 140 contratos de infraestructura vial

Este jueves, el Congreso Nacional dio luz verde a un extenso conjunto de contratos y modificaciones vinculadas a obras de infraestructura vial llevadas a cabo por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) en diversos departamentos del territorio.

El dictamen abarca más de 140 acuerdos de obra, supervisión, asesoría y prórrogas para proyectos de pavimentación, rehabilitación y conservación de calzadas, tanto en superficies asfaltadas como sin pavimentar.

Olancho acumula la mayor cantidad de iniciativas

Entre las iniciativas autorizadas se destacan diversas obras en el departamento de Olancho, tales como la pavimentación de tramos viales en Catacamas, Dulce Nombre de Culmí, Guarizama, Juticalpa, San Francisco de Becerra y caminos hacia comunidades agropecuarias.

También se aprobaban contratos para obras en Francisco Morazán, Santa Bárbara, Comayagua, Choluteca, Copán, Valle, Yoro, Intibucá, La Paz, El Paraíso, Atlántida, Cortés, Colón, Lempira y Ocotepeque.

El paquete contractual comprende proyectos en áreas como Tegucigalpa, Santa Lucía, Talanga, Amarateca, Ciudad España y trayectos hacia Siria y La Trinidad (Francisco Morazán), además de tramos en Marcala y Yarula (La Paz) y La Esperanza (Intibucá).

En Santa Bárbara se autorizaron obras en Quimistán, Tencoa, El Níspero, San Vicente Centenario, Petoa y Agalteca-El Mochito.

Paralelamente, en Comayagua se incorporaron trabajos en Minas de Oro, Lamaní, Valladolid, Las Mercedes y El Rosario.

La propuesta también añade obras en Danlí, Liure y la aduana Las Manos, en El Paraíso, así como proyectos en Ocotepeque, San Marcos de Ocotepeque y Lucerna.

En el norte del país se aprobaron iniciativas en San Pedro Sula y en Sonaguera (Colón), mientras que en Atlántida destacan trabajos en la ruta CA-13 con destino a San Francisco y Santa Ana.

Del mismo modo, se incorporan obras en Choluteca, Valle, Yoro, Colón, Copán y Lempira.