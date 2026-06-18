A pesar de las protestas, aprueban en primer debate la reforma eléctrica cuestionada | Resumen Legislativo

El Congreso Nacional arrancó el primer debate sobre el dictamen de reformas al subsector eléctrico, una propuesta de 18 artículos que pretende reorganizar y robustecer el sistema energético del país.

El dictamen aún necesita pasar por dos debates adicionales para obtener la aprobación del pleno.

Al leerse el dictamen, la Comisión de Energía subrayó que la iniciativa atravesó un amplio proceso de socialización con distintos actores vinculados al tema energético, incluidos sectores empresariales, gremiales y de la sociedad civil, cuyas observaciones se integraron al texto definitivo.

Extenso proceso de socialización

El titular de la Comisión de Energía, el diputado Milton Puerto, resaltó que la iniciativa se fortaleció gracias a encuentros con autoridades de la Empresa de Energía Eléctrica (Enee), la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), y representantes de trabajadores, del sector privado, de generadores de energía, de organismos internacionales, de colegios profesionales y de organizaciones de la sociedad civil.

“Con un tono de alta responsabilidad institucional recibimos en este pleno a diversas organizaciones”, afirmó Puerto, señalando que cada sector presentó observaciones y recomendaciones que se integraron en la redacción del dictamen.

El legislador nacionalista por Yoro sostuvo que el objetivo central es enfrentar una problemática que durante décadas ha afectado al pueblo hondureño.

“Creemos nosotros que el fin primordial como políticos es llevar energía de calidad, energía las 24 horas al pueblo hondureño. Tenemos que llevar energía más barata”, manifestó.