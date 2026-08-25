Congreso recibe iniciativa de ley para reforzar la protección de menores ante el abuso sexual

El Congreso Nacional recibió este lunes 24 de agosto la iniciativa de Ley para la Prevención, Detección Temprana y Atención Integral del Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, una propuesta cuyo objetivo es reforzar los mecanismos de protección de la infancia en Honduras.

El proyecto plantea establecer una respuesta institucional coordinada para prevenir agresiones, facilitar y agilizar la presentación de denuncias, así como garantizar atención médica y psicológica a las víctimas en todo el territorio nacional. La iniciativa fue remitida de inmediato a la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor, encargada de elaborar el dictamen correspondiente.

La propuesta está estructurada en 11 capítulos, 13 secciones y 30 artículos, con disposiciones orientadas a atender vacíos legales e institucionales relacionados con la prevención y respuesta ante delitos de carácter sexual contra niñas, niños y adolescentes.