Congreso Nacional y ENEE acuerdan resolver los apagones en la zona sur en las próximas dos semanas

El titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), Guillermo Peña, acordaron este jueves, en compañía de otras autoridades legislativas, del Ejecutivo y municipales, adelantar una solución de corto plazo: en un plazo de quince días resolver los problemas del suministro de energía eléctrica en la región sur del país.

Entre los problemas que afectan con mayor intensidad a los departamentos de Choluteca y Valle se cuentan los apagones constantes, fallas de transmisión, necesidades de mantenimiento y otros aspectos técnicos para optimizar el suministro.

En la reunión también tomaron parte la designada presidencial Diana Herrera; el secretario del Congreso, Carlos Ledezma; el ministro de Energía, Eduardo Oviedo; los diputados Luis Coello y Alex Zorto (liberales); Ileana Velásquez, Saydy Ávila y Eder Mejía (nacionalistas), y Fabricio Sandoval (Libre); los alcaldes Rodolfo Ferrufino (Nacaome) y César Augusto Lagos (San Antonio de Flores), y miembros de la junta directiva de la Enee.

El secretario Carlos Ledezma explicó al finalizar la reunión que “se trata de una situación urgente; dentro de 15 días se harán cambios que van a beneficiar a los departamentos de Choluteca y Valle, y vamos a poder mejorar en este caso el tema del fluido eléctrico”.

Paliativo

Para Ledezma, esta medida se presenta como un paliativo para solucionar de forma inmediata el problema energético en el sur del país, aunque se trabajará para resolverlo con soluciones de largo plazo.

“En la reunión hubo representación de los partidos Nacional, Liberal y Libertad y Refundación. Manifestamos la importancia de la aprobación de esta ley (pendiente en el Congreso para modernizar el subsector eléctrico) porque se trata de un tema de país, esta reforma es importante”, añadió.

Ledezma señaló que la problemática existente por la transmisión de energía en Choluteca y Valle se produce a pesar de que hay generación de distintas fuentes.

“En la zona sur se producen todas las energías que actualmente tiene el servicio nacional: hay energía eólica, energía solar, biomasa, energía de bunker y energía hidráulica; sin embargo, el problema descansa en la transmisión”, indicó.

“Por eso solicitamos hacer esta reforma donde no se está privatizando la Enee; esto es un tema de país, para hacer cambios necesarios y que el pueblo hondureño reciba el mejor servicio”, concluyó.