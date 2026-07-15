Concluye el Festival de Muralismo Joya de los Lagos en San Isidro

14 de julio de 2026

El III Festival Internacional de Muralismo Joya de los Lagos concluyó su edición, dejando en San Isidro un legado cargado de creatividad, de identidad y de numerosos espacios que el arte ha sabido transformar.

Este encuentro fue posible gracias al compromiso de la Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, bajo la dirección del alcalde Marlon Pineda, la gestora cultural Axa Meléndez, la comunidad, artistas nacionales e internacionales y a las alianzas que hicieron realidad esta gran celebración cultural.

En la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, bajo la conducción del ministro Yasser Handal, seguimos firmes con nuestro compromiso de impulsar iniciativas que fortalezcan el arte, el patrimonio y la identidad cultural de nuestro país.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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