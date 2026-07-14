Mujer de 33 años se casó con más de una docena de hombres en Las Vegas: ¿qué cargos podría enfrentar?

Una mujer estadounidense que se casó con más de una decena de hombres en Las Vegas aceptó declararse culpable de cargos de bigamia y fraude, tras haber cobrado a sus parejas miles de dólares por unirlos en matrimonio.

Jiaying Chen, de 33 años, se declaró culpable de un cargo de bigamia y de un cargo de intento de obtener dinero mediante engaños por un valor de US$ 100,000 o más, según el acuerdo de culpabilidad presentado ante el tribunal del condado de Clark (Nevada) y citado este lunes por el periódico Las Vegas Review-Journal.

Entre abril y junio pasado, Chen contrajo matrimonio al menos cinco veces, sin haber tramitado previamente los divorcios.

La mujer enfrentaba seis cargos graves de bigamia, así como cargos de falsificación y robo relacionados con la trama iniciada en marzo de 2019 hasta mayo pasado. En ese lapso, Chen presentó 15 solicitudes de licencia de matrimonio ante el registro del condado de Clark. Al menos se emitieron ocho certificados bajo ese nombre.

Las autoridades alegan que la acusada también presentó solicitudes de matrimonio utilizando el alias ‘Vicky Liang’, quien supuestamente presentó ocho solicitudes en 2025, de los cuales se expidieron siete certificados.

La mujer admitió a la policía de Las Vegas que podía ganar “hasta US$ 20,000 por un matrimonio”. No obstante, aclaró que no llegaba a casarse con todos porque “no todos” pagaban, según el rotativo.

Chen explicó que solo contraía matrimonio en Las Vegas debido a la facilidad para hacerlo allí.

La Fiscalía asegura que Chen tomó unos US$ 138,000 de al menos tres de sus esposos, que habría perdido jugando en uno de los casinos de la ciudad.

Las autoridades no han revelado la razón por la que los hombres se casaron con la mujer y si llegaron a convivir con ella.

Chen podría enfrentar una pena máxima de 24 años de prisión en la audiencia de sentencia el próximo 20 de agosto.