Colombia sigue usando en combate un avión diseñado en 1935 y es la última fuerza aérea del mundo que lo hace

En un país de selvas extensas y montañas indómitas, un avión con alma de otra época sigue escribiendo páginas de guerra moderna. No es nostalgia ni terquedad: es una mezcla de ingeniería práctica, geografía hostil y doctrina de combate que valora la persistencia. Como dicen en los hangares: “si funciona, se queda”.

De avión de pasajeros a cañonero

El venerable DC-3, nacido como transporte civil, se transformó en C-47 para la guerra y, décadas después, en una plataforma de fuego lateral. En Colombia, esa metamorfosis alcanzó su cenit con el “Fantasma”, un cañonero que combina fuselaje clásico con sensores y armamento actualizados.

No hay romanticismo ciego: hay cables nuevos, aviónica digital y motores turboprop que sustituyen a los viejos pistones. El resultado es una célula histórica con músculo contemporáneo y autonomía que los reactores no pueden igualar.

Cómo se moderniza un icono de 1935

El secreto está en la paciencia industrial y en una filosofía de mejoras profundas. La conversión incluye refuerzos estructurales, cableado integral, navegación satelital y sensores electroópticos con imagen térmica. Todo orientado a operar de noche, lento y preciso, donde la selva absorbe el ruido y el calor.

En el costado, puertas y soportes permiten montar ametralladoras de fuego sostenido y dispensadores de señuelos infrarrojos. “La plataforma es vieja, pero la misión es moderna”, resume un piloto retirado que aún llama “noble” a su avión.

¿Por qué seguir usándolo?

Porque la guerra irregular exige tiempo sobre el objetivo, coordinación con fuerzas terrestres y tolerancia a pistas cortas. Un cañonero de ala recta puede orbitar durante horas, hablar con el soldado en la selva y ajustar disparos con calma quirúrgica.

La clave no es la velocidad, sino la persistencia táctica y la capacidad de “ver” en la oscuridad. “Lo que manda es el tiempo sobre el objetivo”, repiten planificadores que miden éxito en minutos extras de vigilancia.

Misión: selva, noche y persistencia

En operaciones reales, el “Fantasma” despega de bases discretas, trepa sin prisa y se ancla en un circuito de órbita sobre el área caliente. Desde allí, sus sensores detectan destellos, calor y movimiento, mientras los operadores conversan con patrullas que piden luz, guía y cobertura.

El fuego lateral, sostenido y dosificado, permite suprimir amenazas con impacto psicológico contundente. No es espectáculo: es disciplina de ráfagas cortas, correcciones milimétricas y coordinación radial constante.

Ventajas que pesan más que los años

Costes operativos relativamente bajos e infraestructura simple .

e infraestructura . Autonomía prolongada y vuelo lento para vigilancia cooperativa nocturna .

para vigilancia cooperativa . Resiliencia mecánica y capacidad de operar en pistas rústicas y climas duros.

“Es un avión que no se rinde: siempre vuelve con una historia en el fuselaje”, comenta un técnico que conoce cada remache como si fuera una cicatriz.

Un último de su estirpe

En la escena internacional, casi nadie mantiene un cañonero basado en la herencia DC-3 en misiones reales de combate. Donde otros retiraron sus células o migraron a plataformas tácticas nuevas, Colombia conservó una combinación rara: tradición probada y modernización selectiva. Ese singular equilibrio ha dejado al país como custodio de un saber operativo que casi se ha perdido.

La etiqueta de “último” no es un trofeo de museo, sino una constatación de contexto táctico: selvas inmensas, objetivos dispersos y una lucha que premia la paciencia.

Lo que puede reemplazarlo… algún día

La Fuerza Aérea ha incorporado cazabombarderos ligeros turboprop de nueva generación para ataques puntuales, pero aún no existe un sustituto que iguale la pareja rara de baja velocidad y persistencia orbitrando con fuego lateral. Se estudian plataformas más jóvenes, pods multisensor y cañoneros derivados de transportes modernos, con promesas de enlace de datos y precisión quirúrgica.

El dilema es de presupuesto y doctrina: migrar a algo más caro con mayor carga tecnológica, o exprimir otro ciclo de vida con mejoras incrementales. Lo segundo es familiar, lo primero es un salto que exige cultura nueva.

Más que metal: una escuela de combate

El “Fantasma” no es solo un avión: es una escuela de paciencia táctica, comunicación interarmas y disciplina de tiro. Enseña que la tecnología rinde cuando se amarra a un método claro y a un equipo que sabe escuchar a la tropa. En la cabina, los relojes conviven con pantallas, y la experiencia con la innovación discreta.

“Mientras la misión lo pida, estaremos en el aire”, se oye a veces en los briefings, con ese orgullo que mezcla historia y oficio. Y así, un diseño de otra era sigue escribiendo líneas de presente, demostrando que en la guerra la eficacia rara vez es cuestión de moda.