Colonias y barrios sin electricidad este domingo 5 de julio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica publicó una extensa nómina de colonias, barrios y caseríos que no contarán con suministro eléctrico este domingo 5 de julio de 2026. A continuación se presenta el listado:

Entre las 8:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, estas serán las primeras zonas sin energía eléctrica este domingo en Tegucigalpa, capital de Honduras, según la ENEE:

Bo. La Hoya, Iglesia La Merced, Antiguo Edificio BCH, Antigua Casa Presidencial, parte del Bo. El Jazmín, avenida Miguel Cervantes, avenida Paz Barahona, Biblioteca Nacional, Museo del Hombre, Catedral San Miguel Arcángel, Hemeroteca Nacional, Edificio Midence Soto, Fiallos Soto, Chinda Díaz, Tito Aguacate, Banco de Occidente Agencia ave. Colón, Óptica Central, Bancos Davivienda Banpaís, Parque Central, La Concha Acústica, Bo. La Plazuela, El Arbolito, Bo. El Centro, Hotel Excélsior, Hospital El Carmen, Barrio San Rafael, parte de Barrio El Guanacaste y zonas aledañas.

En un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, estos serán los últimos dos cortes de luz programados por la ENEE en Tegucigalpa, capital de Honduras, para este domingo:

Aldea La Cañada #2, DPI La Cañada, Happy Summer School, Inferra, col. Jesús Aguilar Paz (Oropel), Residencial Lomas de Jacaleapa, col. Kennedy 5.ª Entrada, INTAE, Iglesia Gran Comisión, Supermercado Paiz, col. Bernardo Dazzi, bulevar Kennedy, Centro Comercial Alhambra, Santa Mónica frente a Infop, Maquilas de la Kennedy, Silos del IHMA, col. Las Palmas, col. Bernardo Dazzi, RAP, Hondutel, Res. Plaza, Res. La Joya, col. San José de los Llanos, Res. La Cañada, Lomas de San José, Lomas de Nauvoo y zonas aledañas.

Pepsi, Cargo Expreso, Parque Empresarial Loarque, Megalarach Anillo Periférico, Supermercado La Colonia Anillo Periférico, Fanasa, col. Satélite, Lomas de Toncontín, Loarque, Plaza Loarque, Altos de Loarque, International School, aldea Loarque, Río Grande, Shadai School, Mármoles de Honduras, Pollos El Cortijo, Perisur, Res. Palma Real, col. Godoy, FHIS, Edificio IPM, Iglesia Amor Viviente y zonas aledañas.

De 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, estos serán los cortes de energía eléctrica esto domingo en San Pedro Sula, norte de Honduras, según la ENEE: