COHEP evalúa las perspectivas económicas y la libertad económica en Centroamérica; Honduras ocupa la cuarta posición regional

28 de julio de 2026

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) dio a conocer su boletín económico regional, un estudio que examina las proyecciones macroeconómicas y el estado de la libertad económica en los países de Centroamérica.

En la presentación, Joan Caminals, funcionario de Política Económica del COHEP, destacó los hallazgos clave del informe y señaló los desafíos que enfrenta la región para fomentar el crecimiento, la inversión y la competitividad.

La organización empresarial subrayó la relevancia de fortalecer las condiciones económicas y promover políticas que permitan generar mayores oportunidades de desarrollo para las naciones centroamericanas.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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