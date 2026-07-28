COHEP evalúa las perspectivas económicas y la libertad económica en Centroamérica; Honduras ocupa la cuarta posición regional

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) dio a conocer su boletín económico regional, un estudio que examina las proyecciones macroeconómicas y el estado de la libertad económica en los países de Centroamérica.

En la presentación, Joan Caminals, funcionario de Política Económica del COHEP, destacó los hallazgos clave del informe y señaló los desafíos que enfrenta la región para fomentar el crecimiento, la inversión y la competitividad.

La organización empresarial subrayó la relevancia de fortalecer las condiciones económicas y promover políticas que permitan generar mayores oportunidades de desarrollo para las naciones centroamericanas.