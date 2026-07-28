Cifra escalofriante: cuántos civiles han muerto en Irán a causa de los ataques de Estados Unidos

Seis meses después del inicio de las hostilidades, el pasado 28 de febrero, las agresiones de Estados Unidos contra Irán han dejado un saldo devastador: aproximadamente 1.700 civiles han muerto a causa de los bombardeos de Washington, según un análisis detallado publicado el lunes por The New York Times.

Los ataques aéreos han destruido infraestructuras clave del país persa y han agravado su situación económica, señala el diario. Del lado estadounidense, al menos 18 militares han perdido la vida, en un conflicto que el Pentágono estima ha costado 37.500 millones de dólares.

Después de casi dos semanas del último intercambio de ataques con Irán, el presidente de EE.UU., Donald Trump, decidió aplazar sus planes de intensificar la campaña militar contra el país persa debido a la preocupación por un posible agotamiento de municiones, según informes. El inquilino de la Casa Blanca dijo haber decidido suspender los ataques militares contra Irán para dar una oportunidad a la diplomacia, aunque advirtió que los reanudará si las negociaciones fracasan.

Los momentos más críticos que repasa NYT

Febrero – El arranque

El 28 de febrero, durante la oleada inicial de ataques, misiles Tomahawk disparados desde buques de la Marina estadounidense dejaron sin vida a 175 personas en una escuela primaria de Minab, situada al sur de Irán, la mayoría niños. Distintas indagaciones periodísticas señalan que los proyectiles que impactaron aquel centro educativo eran Tomahawks fabricados por Estados Unidos.

También impactaron misiles de precisión estadounidenses un polideportivo, una escuela y dos zonas residenciales, causando 21 víctimas mortales adicionales.

La Casa Blanca y el Pentágono no han asumido públicamente responsabilidad alguna por estos ataques.

Marzo – Escalada

El 4 de marzo, un submarino de Estados Unidos torpedeó un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka, provocando la muerte de más de 100 marineros iraníes. Irán lo calificó como una “atrocidad en el mar”.

El 31 de marzo, Trump afirmó que Estados Unidos abandonaría Irán “en dos o tres semanas”.