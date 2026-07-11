Duelo en la prensa: velan a la periodista Bessy Martínez de Centeno en Tegucigalpa

La comunidad periodística de Honduras atraviesa un profundo duelo tras hacerse oficial, este sábado 11 de julio de 2026, el triste fallecimiento y el posterior velatorio de la destacada periodista Bessy Carolina Martínez de Centeno en la ciudad de Tegucigalpa.

El Colegio de Periodistas de Honduras (CHP) publicó un pronunciamiento oficial expresando sus muestras de pesar y su profundo dolor ante la pérdida de una de sus estimadas integrantes.

Por el momento, las fuentes oficiales y los familiares no han dado a conocer públicamente las causas exactas de su deceso. El fallecimiento ocurrió en la capital, Tegucigalpa, lugar donde también se llevan a cabo sus honras fúnebres.