Duelo en la prensa: velan a la periodista Bessy Martínez de Centeno en Tegucigalpa

11 de julio de 2026

La comunidad periodística de Honduras atraviesa un profundo duelo tras hacerse oficial, este sábado 11 de julio de 2026, el triste fallecimiento y el posterior velatorio de la destacada periodista Bessy Carolina Martínez de Centeno en la ciudad de Tegucigalpa.

El Colegio de Periodistas de Honduras (CHP) publicó un pronunciamiento oficial expresando sus muestras de pesar y su profundo dolor ante la pérdida de una de sus estimadas integrantes.

Por el momento, las fuentes oficiales y los familiares no han dado a conocer públicamente las causas exactas de su deceso. El fallecimiento ocurrió en la capital, Tegucigalpa, lugar donde también se llevan a cabo sus honras fúnebres.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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