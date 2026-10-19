Argentina lleva 10 años sin un solo caza en vuelo y es el único país grande de Sudamérica en esa situación

Argentina vive desde hace casi una década un vacío aéreo poco habitual en la región: sin un caza operativo en alerta ni capacidad real de interceptación. No es solo una estadística; es un síntoma de una doctrina fragmentada, de presupuestos erráticos y de una geopolítica que ha jugado en contra. “Un país de este tamaño no puede darse el lujo de volar a ciegas”, se escucha a menudo en círculos militares. La realidad es que la Fuerza Aérea mantiene entrenadores y aviones de ataque ligero, pero carece de una punta de lanza capaz de disuadir y sostener la superioridad aérea.

Cómo se llegó a este vacío

El retiro de los Mirage en 2015 dejó a la Argentina sin un vector supersónico de defensa. Los A-4AR, aviones de ataque subsonicos, sufrieron años de baja disponibilidad y modernizaciones incompletas. “Sin horas de vuelo y sin un plan continuo, cualquier flota se degrada”, repiten los técnicos. La combinación de crisis fiscal y prioridades cambiantes deshilachó la capacidad de respuesta.

Embargos, vetos y una política zigzagueante

El veto británico a componentes clave —desde asientos eyectables hasta partes aviónicas— condicionó varias compras. También pesó la falta de financiamiento estable y la rotación de planes con cada gobierno. “No alcanza con firmar una carta de intención; hay que sostener la cadena logística veinte años”, sintetiza un analista de defensa. El resultado: proyectos iniciados, pausados y, finalmente, abandonados.

Intentos fallidos y oportunidades perdidas

En la última década pasaron sobre la mesa Kfir, Mirage F1, FA-50, JF-17, MiG-29 y hasta Gripen, siempre con algún obstáculo. La compra de Super Étendard Modernisé a Francia quedó varada por piezas críticas vetadas. “Comprar sin garantizar el mantenimiento es como adquirir un auto sin combustible”, se repite en los talleres. La consecuencia fue una defensa aérea sin diente operativo.

Kfir israelí: negociación avanzada, luego descartada por costos y soporte.

por costos y soporte. FA-50 coreano: bloqueo por componentes británicos.

británicos. JF-17 chino-paquistaní: dudas sobre armamento , financiación y interoperabilidad .

, financiación y . Gripen brasileño-sueco: veto de partes británicas.

británicas. Super Étendard: entrega hecha, pero tierra por asientos y pirotécnicos.

El giro hacia los F-16: promesa en el horizonte

El acuerdo por F-16 de origen danés con aval de Estados Unidos marca un punto de inflexión. Se trata de células MLU con potencial para restituir la intercepción y el patrullaje de largo alcance. Aun así, hasta que lleguen y se certifique su arsenal, Argentina seguirá sin caza en vuelo. “La única capacidad que disuade es la que despega hoy, no la que llega mañana”, rezan los más pragmáticos.

Más que aviones: doctrina, entrenamiento y armas

Un caza sin misiles modernos es un símbolo, no una capacidad. Harán falta pilotos con muchas horas, simuladores de última generación, repuestos asegurados y contratos de soporte multianual. También un paquete de armas aire-aire y aire-superficie con guiado moderno. “Sin reglas de empeñamiento, enlace de datos y radares, un escuadrón es solo una foto bonita”, dicen quienes conocen la trinchera.

Comparación regional y brecha estratégica

Mientras vecinos mantienen flotas de F-16, Su-30, Kfir y Mirage 2000, Argentina se volvió una excepción entre los países grandes de la región. Esto erosiona la credibilidad de su postura defensiva y limita la cooperación combinada. “La disuasión es un ecosistema: si falta una pieza, tambalea el conjunto”, resume un ex piloto sin pedir firma. La brecha no es solo de equipos; es de entrenamiento, mantenimiento y munición.

El frente interno: industria y sostenibilidad

La industria local aporta con el IA-63 Pampa III y capacidades de MRO, pero sin un programa traccional, su impacto queda acotado. Integrar proveedores nacionales en el ciclo de soporte de los F-16 sería clave para ahorrar divisas y ganar autonomía. “Cada hora de vuelo que se nacionaliza es un dólar que no se fuga”, insisten voces del sector aeronáutico.

Lo que debería ocurrir ahora

Para salir del bache, se necesita una hoja de ruta plurianual: recepción escalonada, entrenamiento intensivo, acuerdos de armas y una red de radares y C2 consolidada. Un presupuesto con anclas legales que no se evapore con el primer vendaval macro. Sobre todo, claridad en la misión: defensa del espacio aéreo, control del Atlántico Sur y respuesta a crisis. Porque, como se escucha en los pasillos: “Un avión en alerta vale más que cien en un powerpoint”.

Hasta que el primer F-16 ruede en Mendoza y despegue, el país seguirá viviendo con una capacidad hueca en el corazón de su defensa aérea. Y en una región donde la norma es disponer de cazas operativos, esa ausencia pesa más que cualquier discurso.