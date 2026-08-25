Charlize Theron revela cómo el elenco de Mad Max ayudó a criar a su hija durante el rodaje

Charlize Theron relató una de sus experiencias más destacadas durante el rodaje de Mad Max: Fury Road (2015).

Encontrarás: ¡ENTRE EL CAOS Y LAS BALAS!: EL DRAMÁTICO SECRETO DE CHARLIZE THERON ALIMENTANDO A SU BEBÉ EN PLENO RODAJE

Charlize Theron relató una de sus experiencias más destacadas durante el rodaje de Mad Max: Fury Road (2015).

La intérprete comentó que fueron sus colegas de reparto y una buena parte del equipo técnico quienes se sumaron de forma activa para asistirla con el cuidado de su primera hija, Jackson, cuando esta apenas era una bebé de pocos meses.

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En una charla en el Academy Museum, la actriz detalló que la crianza de su hija Jackson contó con el acompañamiento de buena parte del elenco y del equipo de la película.

Theron, que tiene 51 años, se convirtió en madre por primera vez en 2012 al adoptar a Jackson. En esa época, la producción de Mad Max: Fury Road apenas estaba dando sus primeros pasos.

La artista se integró al rodaje cuando su hija seguía siendo una bebé y, según contó, al principio no había contratado a alguien que la acompañara durante las largas jornadas de grabación.

Al preguntarle por alguno de sus recuerdos preferidos del rodaje, Charlize Theron indicó que uno de ellos fue justamente la forma en que sus compañeras y Nicholas Hoult colaboraron en el cuidado de Jackson.

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¡Entre el caos y las balas! El sorprendente secreto de Charlize Theron alimentando a su bebé durante el rodaje

Theron explicó que le daba de comer a la bebé dentro del camión entre las tomas de acción. Las intérpretes sostenían a la pequeña hasta que se dormía, y entre risas recordó que en una ocasión Jackson terminó vomitando sobre Nicholas Hoult.

La actriz afirmó que esa experiencia dio a la película un significado profundamente personal, puesto que su hija aprendió a andar durante el rodaje en Namibia.