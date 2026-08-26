Acoso callejero: proponen una ley para prevenir y castigar a los acosadores

25 de agosto de 2026

La diputada del Partido Nacional, María José Sosa, presentó una iniciativa destinada a instaurar la Ley para la Prevención y Sanción del Acoso Callejero, con el fin de disponer de mecanismos para evitar y sancionar este tipo de conductas en los espacios públicos.

La iniciativa contempla además el apoyo del sistema de seguridad 911, buscando fortalecer la atención y respuesta ante denuncias relacionadas con acoso callejero. La propuesta deberá seguir el proceso legislativo correspondiente para determinar su aprobación.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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