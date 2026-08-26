Acoso callejero: proponen una ley para prevenir y castigar a los acosadores

La diputada del Partido Nacional, María José Sosa, presentó una iniciativa destinada a instaurar la Ley para la Prevención y Sanción del Acoso Callejero, con el fin de disponer de mecanismos para evitar y sancionar este tipo de conductas en los espacios públicos.

La iniciativa contempla además el apoyo del sistema de seguridad 911, buscando fortalecer la atención y respuesta ante denuncias relacionadas con acoso callejero. La propuesta deberá seguir el proceso legislativo correspondiente para determinar su aprobación.