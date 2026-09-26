Caso Comisión Permanente: Amparo concedido a Scherly Arriaga contra resolución que negó acceso al expediente de investigación

La Sala de lo Constitucional dejó en curso el amparo interpuesto por el abogado Darwin Lindolfo García en defensa de Scherly Melissa Arriaga Gómez, contra una resolución de la Fiscalía General de la República que le negaba el acceso a copias del expediente de investigación vinculado al caso de la Comisión Permanente.

De acuerdo con la resolución judicial, la indagación se vincula a señalamientos por presuntos delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones públicas y traición a la patria, en perjuicio de la Administración Pública y la Seguridad del Estado de Honduras.

La Sala de lo Constitucional ordenó a la Fiscalía remitir, en el plazo de un día hábil, los antecedentes del caso para proseguir con el trámite del amparo. La admisión del recurso no implica todavía una resolución sobre el fondo del asunto, sino el inicio del proceso constitucional para analizar la actuación impugnada.