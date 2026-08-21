Carolina Lanza rompe el silencio y explica por qué su hijo Thiago es fan de Supremo

La presentadora hondureña Carolina Lanza salió al paso de las críticas generadas en redes sociales, luego de que su hijo Thiago expresara su admiración por el controvertido creador de contenido conocido como “Supremo”.

Ante los señalamientos de internautas sobre el tipo de lenguaje y material que difunde el influencer, la comunicadora aclaró de forma contundente la verdadera razón detrás de las palabras del menor.

#HCHEntretenimiento | 😱 Durante una transmisión en TikTok, el hijo de #CarolinaLanza confesó, con mucha emoción, ser un gran fan del creador de contenido Supremo. ❤️✨

Video cortesía pic.twitter.com/GgVefoCePP — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) August 19, 2026

Inocencia y pasión por el deporte

Durante una transmisión en vivo, Lanza explicó que el interés de su hijo no está relacionado con las polémicas de las plataformas digitales, sino con el impacto que genera la figura en el ámbito deportivo.

Thiago es un gran apasionado del Fútbol y sigue los eventos donde el influencer llena estadios o participa en encuentros de exhibición.

¿Thiago realmente consume el material de Supremo?

Carolina explicó, tras conversar con su hijo, que él no mira los videos ni monólogos del creador, sino que solo consume resúmenes de los partidos y coberturas mediáticas.

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Un llamado al público: la conductora subrayó la inocencia de la niñez al afirmar que su hijo actúa “sin malicia” y cuestionó la dureza con la que se evalúa a un menor por sentirse atraído por el espectáculo de un evento deportivo.

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¿Thiago realmente consume el contenido de Supremo?

Con esta aclaración, Carolina Lanza busca poner fin a la especulación y proteger la imagen de su hijo frente a los juicios en línea.