Canadá detecta primer caso sospechoso de hantavirus relacionado con el brote a bordo del crucero MV Hondius

Las autoridades sanitarias canadienses comunicaron este fin de semana la identificación de un primer presunto caso de hantavirus asociado al brote registrado en el crucero MV Hondius, el cual ya ha dejado tres fallecimientos y al menos once personas contagiadas entre los ocupantes del barco.

La directora sanitaria de la provincia de Columbia Británica, la doctora Bonnie Henry, indicó que el afectado pertenece a las cuatro personas canadienses que seguían aisladas en la provincia después de abandonar el MV Hondius, afectado por la alerta viral.

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Síntomas del hantavirus

La persona afectada presentó síntomas leves, como fiebre y dolor de cabeza, y se halla ingresada en Victoria, en la costa oeste del país, en estado estable y aislada. Otros dos pasajeros también han sido hospitalizados por precaución, mientras que la cuarta persona se encuentra en cuarentena en un domicilio particular.

El resultado positivo aún requiere confirmación y deberá ser verificado por el Laboratorio Nacional de Microbiología de Winnipeg en los próximos días.

Henry enfatizó que el caso “no era lo que esperábamos, pero sí lo que habíamos previsto” y afirmó que el hantavirus no tiene un potencial pandémico comparable al de virus respiratorios como la covid-19, la gripe o el sarampión.

Los cuatro pasajeros canadienses fueron trasladados a Columbia Británica tras el atraque del crucero en las Islas Canarias (España). Según las autoridades, no mantuvieron contacto con el público desde su llegada al aeropuerto de Victoria y el personal sanitario empleó equipo de protección.

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Vigilancia permanente

Canadá mantiene bajo observación a un total de 36 personas vinculadas directa o indirectamente al brote del MV Hondius.

Además de los cuatro pasajeros que fueron evacuados hace una semana tras su desembarco en Tenerife, otras dos personas que viajaban en el crucero y que lo abandonaron antes de que se declarara el brote están en cuarentena.

El resto son individuos que han compartido vuelos con casos confirmados de hantavirus y presentan un riesgo muy bajo de desarrollar la enfermedad.

El hantavirus se transmite principalmente por inhalación de partículas contaminadas por excrementos de roedores, aunque la cepa de los Andes, que habría afectado al MV Hondius, puede contagiarse de persona a persona en situaciones poco frecuentes.