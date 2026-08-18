Camiseta icónica de Michael Jordan se subastará por más de 10 millones de dólares y podría batir un récord histórico

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La camiseta que llevó Michael Jordan durante el tercer encuentro de las Finales de la NBA en 1998 será subastada en las próximas semanas, con una valoración que supera los 10 millones de dólares, una cifra que la situaría entre las piezas más históricas del mercado de recuerdos deportivos al tratarse de un objeto de su sexto y último campeonato con los Chicago Bulls en la campaña conocida como The Last Dance.

La subasta dará inicio el 15 de septiembre a través de la casa Joopiter. La prenda fue identificada mediante cotejo fotográfico por MeiGray, el autenticador externo, un elemento clave para sostener su valor en un segmento donde la verificación determina los precios, según el relevamiento de The Athletic.

Si la subasta supera la estimación anunciada, la N° 23 de Su Majestad desafiará el récord vigente para una camiseta de básquet vendida durante una subasta pública. La marca actual es de USD 10,1 millones, que fueron pagados en el 2022 por la camiseta que Jordan llevó en el primer partido de esas mismas Finales del 98.

Esa pieza había sido, además, el recuerdo deportivo usado en competencia más caro de cualquier disciplina hasta que la camiseta del “called shot” de Babe Ruth en la Serie Mundial de 1932 se vendió por USD 24,12 millones en 2024. El nuevo lote de Jordan aparece en un momento de fuerte expansión del mercado, impulsado por inversores de alto patrimonio que vuelcan dinero al negocio de coleccionables deportivos.



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