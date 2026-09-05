Keyrol Figueroa debuta profesionalmente con el Port Vale en Inglaterra

El delantero hondureño de 20 años y heredero del legendario capitán Maynor Figueroa, Keyrol Figueroa, está disputando sus primeros minutos con Port Vale, marcando un paso crucial en su trayectoria como futbolista profesional este sábado 5 de septiembre.

Lo que debes saber: Debut profesional

Situación en el club

Debut profesional

El atacante hondureño participó en el encuentro, aunque el choque terminó en derrota 1-0 para Port Vale FC ante Salford en una jornada de la League Two del fútbol inglés.

Después de formarse y jugar únicamente en las categorías inferiores del Liverpool, compitiendo recientemente en la Premier League 2 para menores de 23 años, el delantero nacido en Tegucigalpa tuvo la oportunidad de dar el salto al fútbol profesional de adultos.

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Su ingresó se dio sobre el minuto 68 en sustitución de Kyle John, colocándose de inmediato en la zona de ataque para buscar revertir el marcador adverso.

Pese al empuje del equipo visitante y a haber generado 13 remates en todo el compromiso, los Valients no lograron batir el marco rival tras el gol solitario anotado por Joe Powell al minuto 52.

Con este resultado, el Port Vale acumula una racha negativa de cinco encuentros en la temporada sin conocer la victoria, registrando tres caídas y dos empates que los mantienen en la parte baja de la tabla.

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Situación en el club

El joven hondureño llegó al Port Vale en condición de préstamo cedido por el Liverpool FC, escuadra con la que renovó su contrato previamente. El objetivo de este movimiento es que el artillero adquiera rodaje y madurez en el fútbol competitivo para, eventualmente, volver a la plantilla principal de los Reds y pelear por un puesto en la Premier League.

El próximo reto para Figueroa y su club se llevará a cabo el próximo sábado 12 de septiembre, cuando visiten al Rotherham con la misión de sumar sus tres primeros puntos de la campaña y enderezar el rumbo en el campeonato.