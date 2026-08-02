Bloqueos carreteros en Michoacán tras operativo contra el Cártel de Los Reyes

Un operativo conjunto de fuerzas especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, dirigido contra el Cártel de Los Reyes, desató este sábado al menos cinco bloqueos viales en tres municipios del occidente de Michoacán.

De manera extraoficial se ha sabido que durante la operación se habría detenido al menos a uno de los dos principales líderes de esa organización criminal, identificados como Alfonso Fernández Magallón “Poncho La Quiringüa” y Luis Enrique Barragán Chávez “El Güicho” o “El R-5”; por su captura, Estados Unidos ofrece recompensas de 5 millones de dólares y 3 millones de dólares, respectivamente.

Autoridades federales y estatales han señalado que El Cártel de Los Reyes forma parte de la alianza criminal autodenominada “Cárteles Unidos”, integrada además por el Cártel de Los Caballeros Templarios y el Cártel de Tepalcatepec, este último encabezado por el narcotraficante Juan José Farías Álvarez “El Abuelo Farías”, a quien el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por su captura.

El operativo se inició alrededor de las 14:00 horas en diversos puntos del municipio de Los Reyes, el principal bastión del cártel, donde el Ejército y Guardia Nacional desplegaron varios grupos operativos en tierra, apoyados por al menos dos helicópteros artillados.

Grupos de sicarios de la organización respondieron bloqueando la carretera Jacona–Los Reyes, dentro de los límites del municipio de Tocumbo; así como en dos tramos de la ruta Los Reyes-Peribán, en las áreas de Los Reyes y Peribán; otra interrupción se dio en la carretera Los Reyes–Uruapan, dentro de Los Reyes; y una más en la carretera Uruapan–Peribán, a la altura de la glorieta de San Francisco Peribán, en el municipio de Peribán.

Los gatilleros despojaron a ciudadanos de sus vehículos para llevar a cabo los bloqueos, además de que tomaron por la fuerza e incendiaron un autobús de la empresa Paraíso.

“Poncho La Quiringüa” y “El R-5” son identificados como ex líderes en el occidente michoacano de los grupos de autodefensas que surgieron en 2013 para enfrentar al entonces cártel hegemónico de Los Caballeros Templarios, aunque entre 2022 y 2023 ambos carteles se aliaron en el conglomerado criminal “Cárteles Unidos”.