Bartolo exige analizar el audio del “molote” con Kathia Crivelli tras negar disculpas

El exdiputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes, negó haber agredido a la exdiputada y actual viceministra de Derechos Humanos, Kathia Marcela Crivelli Ramírez y aseguró que lo ocurrido en el Congreso Nacional debe analizarse tomando en cuenta la grabación del momento conocido como el “molote”.

Fuentes sostiene que no le debe disculpas a Crivelli por una supuesta agresión, ya que, según su versión, fue ella quien le arrebató su teléfono celular y él únicamente intentó recuperarlo.

“La única salida es que ella se disculpe y yo podría disculparme también por haber estado presente en ese momento; sin embargo, no voy a disculparme por haber agredido a una mujer, porque no la he agredido: fue ella quien me arrebató el teléfono y yo solo traté de recuperarlo, no con la intención de golpearla. Pedirle disculpas sería reconocer que soy un agresor”, afirmó Fuentes.

El excongresista enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de violencia contra la mujer, en perjuicio de Kathia Crivelli. El caso se deriva de un altercado registrado el 28 de mayo de 2025 dentro de las instalaciones del Congreso Nacional.