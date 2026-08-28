Honduras y Estados Unidos analizan la cooperación en la Casa Presidencial

El presidente Nasry Asfura sostuvo este jueves una reunión con Thomas R. Hardy, alto funcionario de la USTDA, con el fin de dar continuidad a una agenda de cooperación centrada en la infraestructura, la logística, la energía y la inversión proveniente de Estados Unidos para Honduras.

En la cita se trataron aspectos como la conectividad entre puertos, aeropuertos y redes viales, así como iniciativas para fortalecer el corredor interoceánico y propiciar condiciones más favorables para el comercio, la inversión y el empleo.

“Estados Unidos, tal como nos indicó el señor Hardy, estamos unidos para impulsar el desarrollo de Honduras”, afirmó el mandatario.