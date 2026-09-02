Quedan en libertad tras revocar el procesamiento a los acusados de plan para asesinar a Mel Zelaya

Un giro controvertido se registra en el polémico proceso judicial que agrupa a cuatro ciudadanos señalados, según consta en el expediente, de haber organizado supuestamente un plan para asesinar al expresidente Manuel “Mel” Zelaya Rosales, desestabilizar el gobierno de Xiomara Castro y promover acciones violentas que generaran caos y temor en la población.

La Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, tras una votación unánime, decidió darle cabida al recurso de apelación interpuesto por la defensa de los acusados.

Los beneficiados por la resolución son Gerardo Galeano, Arcadio Corrales Estrada, Perfecto de Jesús Enamorado Paz y Antonio David Kattán Rivera.

Con esta decisión, el tribunal revocó el auto de formal procesamiento que había sido dictado contra los cuatro ciudadanos, modificando así el rumbo del proceso judicial.