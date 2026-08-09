Redondo responde: defensa busca amparo para frenar la juramentación del perito en investigación contra la Comisión Permanente

8 de agosto de 2026

La defensa del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, presentará un recurso de amparo contra la juramentación del perito solicitado dentro de las diligencias prejudiciales impulsadas por el Ministerio Público contra exintegrantes de la Comisión Permanente.

El perito sería juramentado para efectuar un análisis técnico de los videos de la sesión del Congreso Nacional del 8 de enero de 2026, una de las diligencias centrales solicitadas por la Fiscalía para esclarecer las actuaciones llevadas a cabo durante esa jornada.

Con la interposición del amparo, la defensa de Redondo intentará detener la juramentación del perito, a la espera de que el órgano judicial defina lo conveniente. La investigación continúa en una fase prejudicial y aún no conlleva una declaración de culpabilidad por parte de los investigados.

Edwin Rolando Amaya

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