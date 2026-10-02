Perú mantiene una flota de guerra en plena selva amazónica a más de 3 000 kilómetros del mar y sus cañoneras patrullan el río más caudaloso del planeta

El rugido de un motor corta la quietud de la tarde y sobre el dorso café del gran río avanza una silueta verde oliva, compacta, decidida. Aquí no hay olas, ni sal, ni horizonte marino: hay lianas, torrentes, bancos de arena móviles y comunidades que viven “de cara al agua”. Y, sin embargo, una marina entera late en este laberinto, forjando presencia, ley y vínculo humano a través de canales que cambian cada estación.

“En el Amazonas la brújula no es el norte, es la corriente”, dice un suboficial mientras ajusta el perno de una amarra fluvial. Entre vapores de humedad y olor a diésel, la vida militar se vuelve anfibia, con disciplina de selva y paciencia de río lento que jamás deja de moverse.

Una armada de río con alma de selva

En Iquitos, ciudad aislada por tierra y abierta por ríos, la Marina de Guerra del Perú sostiene una flotilla que piensa en términos de mareas invisibles, meandros y lluvias. No hay muelles de gran calado, hay orillas vivas que suben y bajan con la temporada, obligando a tácticas flexibles y mantenimiento sin pausa.

Las cañoneras patrullan el Amazonas y sus grandes afluentes —Marañón, Ucayali, Putumayo y Yavarí— con calados mínimos y corazas discretas, escoltando convoyes, asegurando pasos y mostrando la bandera donde la cartografía aún es un reto. “Aquí la frontera es líquida”, resume un oficial, “y la soberanía se lee en la estela de cada patrulla”.

Misiones que van más allá del combate

No todo es fuego disuasivo. A bordo también viajan vacunas, libros, antenas y médicos que llegan donde el mapa se corta. La presencia naval se mide en kilómetros, sí, pero también en ojos atendidos, partos asistidos y mercados que pueden abrir sin miedo.

Control de tráfico fluvial y lucha contra economías ilegales.

y lucha contra economías ilegales. Protección de comunidades y apoyo sanitario itinerante PIAS .

. Respuesta a desastres, evacuaciones y puentes humanitarios de emergencia .

. Cooperación fronteriza y ejercicios combinados en cuencas compartidas .

. Investigación hidrográfica y apoyo a la seguridad ambiental.

“Somos Estado navegando”, comenta una oficial de sanidad, mientras ceba una jeringa en cubierta. El motor ronronea, y el altavoz convoca en castellano, shipibo y tikuna, porque en el río la autoridad también se gana escuchando.

Tecnología, logística y astucia

La ingeniería aquí habla el idioma del barro pegajoso. Cascos reforzados, hélices protegidas, rampas delanteras para desembarco rápido y torretas que combinan sensores con ópticas sencillas, porque la niebla y la lluvia desafían cualquier manual. Drones de corto alcance otorgan ojos por encima del dosel, mientras radios de alta frecuencia atraviesan cortinas de vegetación que apagan otras señales.

El mantenimiento es un arte en movimiento: astilleros ribereños, talleres flotantes y tripulaciones que improvisan con ingenio criollo. En los diques de SIMA Iquitos nacen y se modernizan unidades pensadas para la cuenca, desde patrulleras de asalto hasta plataformas sociales que integran consultorios, aulas y farmacias.

Fronteras líquidas y cooperación

Donde Perú se da la mano con Brasil y Colombia, la seguridad es coreografía trinacional sobre el gran canal tropical. Operaciones coordinadas, intercambio de información y ejercicios como BRACOLPER mantienen aceitado el engranaje que disuade a quienes buscan la sombra de la selva para traficar personas, madera o cargamentos dorados de mercurio y oro.

“Un bote que cruza sin luces no es un simple bote”, comenta un veterano mientras señala una curva que parece inofensiva. La cooperación, sin embargo, no es solo táctica: compartir datos hidrométricos, coordinar alertas por crecidas y planificar evacuaciones salva vidas antes de que la turbulencia se vuelva tragedia.

Desafíos que cambian con el río

El clima apremia con sequías inéditas y crecidas más bruscas, alterando pasos y rutas históricas en cuestión de semanas. Cuando baja el nivel, afloran bancos traicioneros; cuando sube, el bosque se inunda y la línea entre cauce y orilla se vuelve un susurro.

La presión de la minería ilegal contamina con mercurio, el tráfico amplía rutas, la tala arrasa silenciosa y las migraciones forzadas desbordan puestos ribereños. Para sostener la ventaja, la flotilla ensaya combustibles más limpios, paneles solares en destacamentos y protocolos de menor huella sonora que respeten fauna y mejoren la sigilosidad.

Un pulso azul que protege lo verde

Mantener presencia aquí exige paciencia monzónica y reflejos de felino. Cada singladura es una lección de geografía viva, un recordatorio de que la defensa no siempre mira al océano, y de que un país también se guarda cuidando su corazón dulce.

“Si el río se calla, la selva grita”, dice un marinero joven, mientras asegura la amarra y revisa el ancla. El sol se apaga detrás del follaje, la sirena da tres notas cortas y el casco vuelve a cortar el agua con una certeza antigua: en estas aguas remotas, la soberanía navega todos los días.