Balón de Oro: Luis Enrique afirma que Fabián Ruiz y Dembélé lo merecen

El técnico español del París Saint‑Germain, Luis Enrique Martínez, afirmó este jueves «no interesarse» por las distinciones individuales como el Balón de Oro, pero añadió que, a su juicio, este año correspondería a alguno de sus jugadores, citando al español Fabián Ruiz y al francés Ousmane Dembélé (vigente ganador del galardón).

La lista de finalistas del Balón de Oro se hará pública el próximo 18 de septiembre. El anuncio del ganador será el 26 de octubre en Londres.

A menos de una semana de estrenarse frente al Slovan de Bratislava en la Liga de Campeones, de la que el PSG es doble campeón (2025 y 2026), el antiguo seleccionador español insistió en que los objetivos del club están «claros».

Tenemos como objetivo conquistar los trofeos más relevantes y no hay ninguno que supere a la Champions; los simpatizantes parisinos están convencidos de que podemos lograrlo, aunque la tarea no será sencilla.

Además, describió el cierre del mercado de fichajes en Francia como «excepcional» para el PSG y agradeció el esfuerzo de la presidencia y del director deportivo, Luis Campos.