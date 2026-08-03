Autoridades peruanas suspenden a la aerolínea Aerodiana tras accidente que dejó 13 fallecidos

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Perú anunció la suspensión temporal de las operaciones de Aerodiana, como medida precautoria tras el choque de una aeronave de esa firma ocurrida el sábado en la provincia de Nazca y que dejó 13 víctimas, entre ellas turistas de Italia, España y Alemania, según reportó este domingo.

La suspensión se mantendrá en vigor hasta que se terminen las pesquisas para confirmar el cumplimiento de las disposiciones, procedimientos y condiciones fijadas por la normativa aeronáutica vigente, indicó el ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en un comunicado.

La DGAC se centra en verificar si la empresa operadora obedeció la normativa vigente, mientras la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA) examina las causas y las circunstancias del siniestro, informó el ministerio peruano.

El siniestro se produjo alrededor de las 13:00 hora local (18:00 GMT) del sábado, a unos dos kilómetros aproximadamente del aeródromo de Nazca, después de que la avioneta de Aerodiana despegara hacia el mediodía desde el aeropuerto de Pisco, en la región de Ica, con la finalidad de sobrevolar los geoglifos de las Líneas de Nazca.

Siguen las investigaciones

En un comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones explicó que, cuando la nave, una Cessna Gran Caravan C-208 con capacidad para 12 pasajeros, sobrevolaba las cercanías de la localidad de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo, la tripulación informó de una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nazca, tras lo cual se perdió todo contacto radial.

Actualmente, tres inspectores de Operaciones y Aeronavegabilidad de la DGAC realizan en la zona las verificaciones técnicas y documentales correspondientes.

Asimismo, dos investigadores de la CIAA vienen efectuando la recopilación de evidencias, entrevistas, registros y demás información necesaria para el desarrollo de la investigación, agregó el comunicado.