¿Aún no la viste en el cine? Toy Story 5 llega a streaming tras el éxito en taquilla

La quinta entrega de la exitosa franquicia Toy Story ya tiene fecha para llegar al streaming. Toy Story 5 estará disponible en Disney+ a partir del 23 de septiembre, luego de convertirse en la película más taquillera de toda la saga.

Desde su estreno en junio, la cinta animada ha recaudado más de 1.100 millones de dólares a nivel mundial, superando los registros anteriores de la franquicia sin considerar el ajuste por inflación.

En Estados Unidos, la producción logró 159 millones de dólares durante su primer fin de semana, mientras que en América Latina superó los 200 millones de dólares y alcanzó más de 42 millones de espectadores en los cines.

Una nueva amenaza para Woody y Buzz

En esta ocasión, Woody, Buzz Lightyear y Jessie deberán enfrentarse a un adversario muy distinto: la tecnología.

La historia gira en torno a Bonnie, quien recibe una tableta inteligente llamada Lilypad, un aparato con forma de rana que ostenta la voz de la actriz Greta Lee.

La aparición de Lilypad provoca que los juguetes vuelvan a disputarse la atención de Bonnie, mientras la película aborda una problemática cada vez más actual entre los niños: el uso excesivo de pantallas y su relación con la tecnología.

Con su exitoso recorrido por las salas, Toy Story 5 se dispone ahora a conquistar al público desde el hogar a partir del 23 de septiembre en Disney+.