Trabajaba bajo el sol, con las manos curtidas y la mirada fija en la próxima cosecha. A los 34 años, el cansancio era compañero de ruta, igual que el olor a tierra húmeda. Al principio, todo parecía lógico: jornadas largas, poco sueño y una tozudez orgullosa que repetía “mañana estaré mejor”. Pero el cuerpo, silencioso y sabio, empezó a encender luces rojas que nadie quería ver.

Un cansancio que crecía sin pedir permiso

Los días comenzaron a pesar como sacos de grano. Aparecieron mareos fugaces, moretones sin recuerdo de golpe, una palidez que no cedía ni con el sol de la tarde. “Pensé que era la siembra, que estaba exigido de más”, cuenta, con una mezcla de vergüenza y alivio. De noche, el sudor empapaba la almohada, y la fatiga amanecía intacta, como si las horas de sueño no tocaran el fondo.

El día que todo cambió

Una mañana, la fiebre subió sin aviso. El corazón golpeaba el pecho con una prisa extraña. Fue al centro de salud “sólo por descartar algo”, y salió con una orden de análisis urgente. “No me gustó el color de su piel y esos hematomas”, dijo la médica rural. La sangre habló con claridad: glóbulos blancos alterados, plaquetas bajas, una historia escrita en números que nadie esperaba leer a esa edad.

Nombrar la enfermedad

El hematólogo fue directo y humano: “Estás ante una leucemia. Llegaste a tiempo”. La palabra cayó como un trueno, pero también abrió una puerta a la acción. “Sentí miedo, rabia, hasta culpa por no haber ido antes”, confiesa él. El especialista agregó: “El trabajo duro no explica todo el agotamiento. El cuerpo estaba pidiendo ayuda”. Nombrar la enfermedad no la hizo más dulce, pero sí más concreta y tratable.

Tratamiento, miedos y pequeñas victorias

Comenzó la quimioterapia con una maleta pequeña: fotos, una bufanda, un cuaderno. La rutina del hospital fue un calendario de puntas afiladas y manos cálidas. “Cada análisis era una batalla”, dice. Descubrió la suavidad del agua tibia en la garganta, el consuelo de una voz amiga al otro lado del teléfono. “Hay días en que te rompes y eso también está bien”, repite, como un mantra que da permiso para llorar.

Red de apoyo en el pueblo

El pueblo se movió como un enjambre solidario: vecinos que cosecharon en su lugar, una rifa en el club, la camioneta compartida para los controles. Su pareja aprendió a leer síntomas, a preparar comidas simples cuando el sabor se volvía metálico. “No es sólo un paciente, es una familia entera en tratamiento”, señaló la trabajadora social. La casa, antes llena de herramientas, se llenó de calendarios, notas y silencios que cuidaban.

Señales que conviene escuchar

No todas las fatigas son iguales. Estas pistas merecen una consulta médica si persisten o aparecen juntas:

Cansancio que no mejora con descanso

que no mejora con descanso Moretones o sangrados inusuales

o sangrados inusuales Fiebres recurrentes sin foco claro

recurrentes sin foco claro Pérdida de peso o apetito sin explicación

de peso o apetito sin explicación Infecciones frecuentes o prolongadas

frecuentes o prolongadas Palidez marcada y sudores nocturnos

“Si algo te suena raro, no lo patees para mañana”, dice él, con una sonrisa breve que no oculta la experiencia.

Lo que cambia por dentro

La enfermedad le enseñó a negociar con el tiempo. Aprendió a decir “no puedo” sin pedir perdón, a celebrar un análisis que mejora un poco, a aceptar los días flojos sin redactar una sentencia final. “No soy sólo lo que trabajo. Soy también el que vuelve, el que insiste”, anota en su cuaderno. Hay una dignidad nueva en reconocer la fragilidad, una fuerza quieta en saber esperar.

Mirar hacia adelante

Hoy camina despacio, pero camina. Ajusta los planes con la misma paciencia con la que se mira el cielo antes de sembrar. “No elegí esta pelea, pero elijo cómo estar en ella”, afirma. Sueña con volver al surco, aunque sea menos horas, con el mismo respeto por la tierra y por el cuerpo que la trabaja. Porque la vida en el campo enseña una verdad simple: se siembra cuando toca, se riega con cuidado, y se cosecha, incluso en medio del temporal, lo que uno fue capaz de cuidar.