Ataque ucraniano en el suroeste de Rusia deja cinco muertos

Un ataque con misiles procedentes de Ucrania dejó cinco muertos en Vorónezh, situada en el suroeste de Rusia, según indicaron este lunes las autoridades regionales.

En los meses recientes, Kiev ha aumentado los ataques con drones sobre territorio ruso, orientados principalmente a refinerías de petróleo, mientras las negociaciones diplomáticas para poner fin a la contienda, que ha dejado miles de muertos en ambos bandos, parecen estancadas.

«Hoy hemos sufrido pérdidas de gran magnitud. Cinco personas han fallecido por un ataque con misiles en la ciudad», señaló el gobernador regional, Alexandre Gusev, a través de Telegram.

Comentó, además, que decenas de personas resultaron heridas por este ataque, que impactó «un emplazamiento industrial en la orilla izquierda de Vorónezh» y provocó un incendio que ya fue apagado.

También comunicó daños en las fachadas de edificios residenciales, las cubiertas de las casas y los vehículos.

Las autoridades de esta región fronteriza con Ucrania habían emitido una alerta sobre el riesgo de un ataque con misiles ucranianos.

El estado mayor de las fuerzas armadas ucranianas afirmó haber realizado un ataque contra una «fábrica que fabrica componentes electrónicos para misiles rusos» empleando «misiles de crucero de alta precisión lanzados desde el aire».

Rusia ha llevado a cabo ataques casi diarios contra Ucrania, con drones y misiles, desde el inicio de su ofensiva en febrero de 2022.