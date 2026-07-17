Ni tras las rejas detiene a la justicia: notifican nueva acusación contra presunta integrante de la Pandilla 18

La justicia agregó un nuevo proceso penal contra una mujer señalada como integrante activa de la estructura criminal Pandilla 18, quien ya se encontraba recluida por un caso de asesinato registrado en 2025.

La detenida, identificada con el alias de “Brandi”, de 27 años de edad y oriunda de Francisco Morazán, recibió una nueva orden de captura emitida por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) de la Policía Nacional.

La acción se llevó a cabo en el centro penitenciario ubicado en el municipio de Ilama, Santa Bárbara, donde los investigadores se trasladaron para notificarle sus derechos y hacer efectiva la orden de aprehensión emitida por los juzgados especializados en Criminalidad Organizada.

Según las investigaciones, la mujer es señalada como presunta responsable del delito de extorsión continuada agravada en perjuicio de un testigo protegido. El expediente establece que los hechos habrían ocurrido en 2024, cuando supuestamente participó en el cobro ilegal de dinero a comerciantes mediante amenazas e intimidaciones en nombre de la Pandilla 18.

Las autoridades indicaron que el nuevo requerimiento judicial forma parte de las acciones para combatir la impunidad y dar seguimiento a casos pendientes, destacando que los procesos legales continúan sin importar si los sospechosos ya se encuentran recluidos.

La Policía Nacional, a través de la DAET, reiteró su compromiso de ejecutar órdenes judiciales y llevar ante la justicia a quienes sean requeridos por su presunta participación en hechos delictivos.