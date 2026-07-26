Arsenal intensifica su interés por Vinícius Jr. ante el futuro incierto del Real Madrid

El mercado global de traspasos ha experimentado un giro de alto voltaje, con una maniobra tan audaz como sorpresiva al descubrirse que el Arsenal está evaluando seriamente la llegada de Vinícius, estableciendo contactos y gestiones firmes para avanzar hacia su fichaje.

Qué debes conocer: Llegaría a la Premier League

Una transferencia que podría situarse entre las más destacadas

Podría llegar a la Premier League

Con el respaldo total de la cúpula directiva y del cuerpo técnico capitaneado por Mikel Arteta, el conjunto londinense pretende dar un golpe decisivo para consolidar un proyecto que busca dominar la Premier League y asentarse como referencia a nivel europeo, según recoge The Athletic.

La clave de este repentino interés reside en la compleja situación contractual que atraviesa el extremo en el Santiago Bernabéu. A Vinícius Jr. solo le queda un año de contrato y las negociaciones para renovar se encuentran completamente bloqueadas.

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Las diferencias económicas entre lo que pretende el entorno del jugador y lo que ofrece la directiva merengue han bloqueado las aproximaciones, generando un escenario de enorme incertidumbre sobre su continuidad que ha despertado el interés del Arsenal.

Ante el inminente riesgo de que Vinícius Jr. pueda salir como agente libre al término de la próxima temporada, el Real Madrid se ve obligado a tomar decisiones drásticas. La postura oficial del club blanco es tajante: no permitirá, bajo ninguna circunstancia, que uno de sus activos más valiosos abandone la institución sin coste alguno.

Por ello, en las oficinas del conjunto merengue ya no se descarta una venta millonaria en este mismo mercado estival si no se alcanza un acuerdo de renovación en breve.

Un fichaje que podría situarse entre los mejores

Con una valoración de mercado que roza los 140 millones de euros, la solvencia económica del Arsenal se presenta como la vía principal para ejecutar una de las operaciones más costosas de la historia del fútbol.

Desde la capital británica se ve al extremo brasileño como la pieza estelar idónea, capaz de elevar el nivel de juego, proporcionar una cuota goleadora decisiva y aportar una mentalidad ganadora forjada en las noches de Champions League.

Por su parte, la dirección deportiva del Real Madrid ha empezado a moverse con previsión ante una posible salida de su referente ofensivo. Informes recientes apuntan a que la entidad blanca ya explora alternativas de primer nivel en el continente para cubrir una eventual baja, poniendo la mira en jóvenes talentos emergentes del fútbol europeo con el fin de mitigar el impacto deportivo de la pérdida del atacante carioca.

Mientras tanto, el entorno del futbolista observa con atención los movimientos que llegan desde Inglaterra. La posibilidad de liderar de forma indiscutible un proyecto de la magnitud del Arsenal y convertirse en la referencia del fútbol británico resulta una alternativa muy atractiva para Vinícius, que espera el cierre de las conversaciones decisivas con la cúpula que encabeza Florentino Pérez.

Las semanas siguientes serán decisivas para definir el desenlace de esta gran historia veraniega. Aunque aún no hay una oferta formal firmada entre clubes, la presión temporal y la parálisis en la renovación obligarán tanto al Real Madrid como al Arsenal a mover sus fichas en una operación que podría condicionar el panorama del fútbol europeo.