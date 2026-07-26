Juan Orlando Hernández regresa a Honduras tras 1,557 días, este domingo 26 de julio

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández regresa al país de forma esperada este domingo 26 de julio, marcando un hecho de gran relevancia política y judicial para Honduras.

La llegada del exmandatario se produce semanas después de que la justicia hondureña aceptara su solicitud de presentación voluntaria y suspendiera temporalmente la orden de captura y la alerta roja internacional que pesaban sobre él en el marco del caso “Pandora II”.

Después de haber recibido un indulto a finales de 2025 por la gestión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump en relación con una condena por narcotráfico, Hernández retoma el territorio nacional con la confianza de someterse al proceso judicial de forma voluntaria y en libertad.

El exgobernante deberá presentarse ante un juez natural el próximo 3 de agosto para responder por cargos de presunto fraude y lavado de activos vinculados al desvío de fondos públicos.

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Según la agenda oficial difundida, bajo el lema “#VOLVIÓ – Recibimiento de Juan Orlando Hernández”, las actividades para este domingo comenzarán muy temprano con su llegada en un vuelo privado al Aeropuerto Internacional de Palmerola. A las 8:30 a.m., está previsto el primer acto de bienvenida con el acceso al estacionamiento de la terminal habilitado.

Posteriormente, a las 9:00 a.m., la comitiva se desplazará a la ciudad de Comayagua, donde se celebrará una reunión y se hará una invitación especial con amigos y simpatizantes en la Finca Rocío, ubicada en las cercanías del Canal Seco, con espacio para estacionamiento de los asistentes.

El itinerario del recibimiento terminará por la tarde en la capital del país. A las 2:00 p.m., las movilizaciones y concentraciones de seguidores se trasladarán a Tegucigalpa, con el Aeropuerto Toncontín como punto de encuentro, lugar donde se autorizó el acceso al estacionamiento para recibir a la caravana del exjefe de Estado.

El abogado defensor y Hernández han reiterado que su regreso persigue enfrentar el expediente con total transparencia. La defensa argumentará ante el tribunal que el exmandatario no gestionó directamente los recursos investigados durante su mandato en el Poder Legislativo, confiando en que se apliquen las mismas medidas sustitutivas que a otros imputados en la misma causa.

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El regreso anunciado del exgobernante ha generado reacciones variadas en el panorama político nacional, avivando debates tanto entre los militantes del Partido Nacional como en sectores de oposición e instituciones anticorrupción.

Con la mirada puesta en la audiencia de declaración de imputado del 3 de agosto, la jornada dominical representará el primer paso del exmandatario en suelo hondureño tras más de cuatro años de ausencia.

Este domingo HCH cubrirá íntegramente su salida desde Estados Unidos y su llegada a Comayagua, donde será recibido por su familia, dirigentes políticos y colectivos del Partido Nacional.