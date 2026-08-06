Arrestan a un hombre por ocultar el cadáver de su padre en un congelador durante dos años

Un hombre de 55 años ha sido detenido en Grecia bajo la acusación de haber ocultado durante dos años y medio el cadáver de su padre dentro de un congelador industrial de su hotel en la localidad de Mistras, en la península del Peloponeso, con el objetivo de seguir cobrando su pensión, informó este miércoles la emisora Skai.

La investigación se inició después de que los vecinos de la localidad alertaran a la policía de que hacía tiempo que no veían en público al nonagenario padre del detenido, a quien se sabía que padecía demencia.

Al comprobar que no existía un registro de fallecimiento del hombre, los agentes contactaron a su hijo, quien afirmó que su padre se encontraba en Atenas.

No obstante, su hermana, que residía en la capital griega, desmintió lo dicho por su hermano y reveló a las autoridades que hacía años que no veía a su padre, ni había hablado con él.

Tras ello, la Policía citó al hombre de 55 años a la comisaría y, acompañados por un oficial de investigación judicial y un médico forense, se trasladaron a su hotel, también registrado como su domicilio, donde encontraron el cadáver de su padre en un congelador industrial situado en el sótano.

El detenido reconoció haber encubierto la muerte de su padre (de 90 años) para poder seguir cobrando su pensión y la de su madre, que había fallecido previamente, y cuyo padre era el beneficiario, informó Skai.

Hasta la fecha no se han mostrado signos evidentes de lesiones en el cuerpo, aunque será necesario permitir la descongelación total para realizar la autopsia y determinar la causa de la muerte, según la misma fuente.

El detenido ha sido acusado de falso testimonio, fraude al Estado y violación de la normativa de armas, después de que se hallara una pistola de aire comprimido en el hotel.

Según el portal de noticias local notospress, el hombre convirtió el hotel abandonado de dos pisos en una fortaleza y no permitía la entrada a nadie, incluso a electricistas u otros profesionales, y había instalado cámaras de vigilancia por toda la zona.