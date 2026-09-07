Arranque de la UEFA Champions League: dónde ver los partidos en Honduras y América

En esta semana se inicia formalmente una nueva edición del torneo de clubes más prestigioso del planeta; por ello, te indicamos por dónde ver la UEFA Champions League.

Aspectos clave que conviene conocer: Inicio de la campaña

México y América del Sur

Norteamérica

Inicio de la campaña

De nuevo se presenta el renovado formato de fases por liga, y los aficionados al fútbol de todo el mundo se preparan para vivir jornadas intensas repletas de duelos de alto nivel. Para la audiencia de Centroamérica y de Honduras, la emoción está por las nubes mientras esperan cada jugada, cada gol y cada sorpresa que traiga la más grande competición europea.

En Honduras, la afición podrá seguir la cobertura íntegra del certamen continental a través de la señal de ESPN en la televisión por cable. Además, para quienes prefieren la experiencia digital, las transmisiones vía streaming estarán disponibles de forma integral a través de la plataforma Disney+, garantizando acceso en vivo a cada compromiso desde cualquier dispositivo móvil o televisor inteligente.

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A nivel regional, la cobertura se extiende de forma homogénea en Centroamérica, donde cadenas como ESPN y plataformas de suscripción digital mantienen los derechos oficiales para emitir los encuentros.

México y América del Sur

El mapa de transmisiones en el resto del continente americano presenta opciones variadas adaptadas a cada mercado. En México, los aficionados seguirán la competición a través de la plataforma Max y los canales de Fox, mientras que en Brasil la cobertura se reparte entre TNT Sports y la televisión abierta a través de SBT.

Por su parte, Sudamérica (países como Argentina, Colombia, Chile y Perú) comparte la señal principal mediante la oferta conjunta de ESPN y Disney+.

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América del Norte

En Norteamérica, la comunidad hispanohablante de Estados Unidos contará con las transmisiones de Paramount+, TUDN y plataformas DAZN. Mientras tanto, en Canadá, la plataforma DAZN y OneSoccer serán las encargadas de cubrir la totalidad del torneo, asegurando que ningún rincón del continente se quede sin acceso al espectáculo futbolístico más esperado del año.

Con las pantallas preparadas y los derechos de transmisión ya confirmados, todo está listo para el pitido inicial de esta apasionante temporada de la UEFA Champions League, donde el Paris Saint-Germain de Ousmane Dembélé intentará lograr algo que solo el Real Madrid presume en la nueva era: ser tricampeón.