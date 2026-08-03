Armaron el top 10 de las mejores series en español de la década y una gran favorita quedó afuera

Se publicó un ranking de diez series en español que incendió los comentarios. La lista recorre los últimos diez años y busca un equilibrio entre riesgo autoral y alcance popular. Entre celebraciones y furia, un detalle se volvió tema central: una favorita del público quedó afuera. "Un top siempre es injusto", dijo una integrante del jurado, "pero también es una foto del momento".

Cómo se armó el ranking

Según los organizadores, el panel reunió a críticas y críticos de ocho países. Se ponderaron guion, dirección, actuaciones, impacto cultural y permanencia. También se evaluó la ambición formal, la densidad temática y la capacidad de renovar el género. "Buscamos obras con mirada propia y resonancia social", explicó un programador cultural. Se discutió si priorizar el fenómeno masivo por encima del valor artesanal. Al final, la consigna fue clara: historias que hayan dejado una marca que se sostenga más allá del ruido de redes.

El top del decenio

La Casa de Papel — asalto, iconografía global y nervio popular .

global y nervio . Veneno — memoria trans , emoción radical y identidad .

, emoción radical y . Patria — heridas del conflicto , sobriedad y pulso moral .

, sobriedad y pulso . Antidisturbios — thriller urbano , tensión institucional y verismo .

, tensión institucional y . El Marginal — marginalidad cruda , mitología carcelaria y carisma .

, mitología carcelaria y . Hierro — noir atlántico , paisaje volcánico y sobriedad .

, paisaje volcánico y . Fariña — narco gallego , periodismo dramatizado y sustancia .

, periodismo dramatizado y . 30 Monedas — terror barroco , fe retorcida y exceso .

, fe retorcida y . Club de Cuervos — sátira deportiva , negocios y familia .

, negocios y . Paquita Salas — comedia meta, ternura kitsch y autoconciencia.

La gran ausente

La omisión que más ruido hizo fue la de Élite. La serie adolescente de misterio y glamur quedó fuera, pese al éxito planetario. En los foros hubo gritos: "¿Cómo no la incluyen si marcó la conversación de media generación?". Algunas juradas fueron tajantes: "No premiamos la intensidad del fandom, sino la consistencia narrativa". Se habló de temporadas irregulares, de altibajos en arcos de personajes y de un modelo que priorizó repetición sobre evolución dramática. Aun así, su ausencia ilumina un debate más amplio: ¿debe un listado medir influencia social inmediata o memoria de larga duración?

Las tensiones que reveló el listado

El resultado hace visible una bisagra: la consolidación de una ficción en español que ya no pide permiso, sino que imprime su lenguaje. El auge del híbrido entre thriller y comentario social aparece como rasgo dominante. También se nota una fascinación por los antihéroes y por las instituciones en crisis. Series como Veneno reafirman la potencia de lo autobiográfico y del testimonio comunitario. Otras, como 30 Monedas, devuelven el gusto por el exceso fantástico con pulso cinematográfico. La lista, además, equilibra polos: la picaresca argentina de El Marginal convive con el noir insular de Hierro, y la sátira mexicana de Club de Cuervos dialoga con la comedia meta de Paquita Salas.

Criterios, sesgos y discusiones

El jurado priorizó la calidad sostenida por encima del impacto de una temporada. Se habló de "arcos completos", de cierres que respetan su universo, y de riesgos formales que abren camino a otras producciones. "No es una medalla a la serie más vista, sino a la que mejor envejece", resumió una guionista invitada. Esa vara deja fuera a productos con picos de electricidad pero sin continuidad. En paralelo, se discutió el peso de la representación: diversidad de acento, de territorios y de formas de hablar. El mapa final no es perfecto, pero amplía el campo y obliga a mirar fuera del eje Madrid–Ciudad de México.

El efecto en la audiencia

La publicación desató el clásico péndulo: entusiasmo y enojo en dosis parejas. En redes abundaron los "¿y tal?" y las listas alternativas. Más allá del ruido, el ranking funciona como agenda: invita a rescatar títulos que quizá pasaron de largo. También desafía a plataformas y canales a sostener riesgos en tiempos de cancelaciones exprés. Si una lista vale para algo, es para empujar conversación y reactivar el archivo.

Lo que viene

Con la frontera entre cine y serie cada vez más porosa, la apuesta pasa por autores con voz reconocible. La internacionalización del casting, los híbridos de género y la co-producción regional seguirán marcando el paso. Y sí, la favorita ausente tiene margen para reivindicarse en futuras evaluaciones si corrige derivas. Mientras tanto, este podio deja un mensaje nítido: el español ya no es nicho, es un ecosistema que produce mundos propios y exporta imaginarios con ambición global.