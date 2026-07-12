Terremotos en Venezuela elevan a 4.333 el número de muertos; siguen las labores de rescate

Las autoridades comunicaron que se incrementa la cifra oficial de fallecidos a causa de los sismos en Venezuela, mientras miles de personas siguen desplazadas y las labores de búsqueda continúan en marcha.

La Administración de Venezuela elevó este sábado a 4,333 la cifra oficial de fallecidos por los devastadores terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio, luego de que fueran identificadas 215 nuevas víctimas.

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El Gobierno llevará a cabo un censo biométrico

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que además existen 315 cuerpos sin identificar, por lo que las autoridades continúan realizando las labores de reconocimiento de las víctimas. Asimismo, señaló que no se divulgarán cifras de personas desaparecidas hasta disponer de información plenamente verificada.

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Miles de damnificados siguen en campamentos

La Guaira continúa siendo la zona más golpeada por los sismos, mientras que los equipos de rescate siguen buscando posibles sobrevivientes entre los escombros.

Las autoridades indicaron que en la actualidad operan 94 campamentos temporales para atender a quienes perdieron sus viviendas. En estos lugares se encuentran 18,437 damnificados, repartidos entre Caracas, La Guaira y el estado Miranda.