Ancelotti impulsa una reingeniería en Brasil y convoca a ocho novatos, dejando fuera a varios, Neymar entre ellos

Carlo Ancelotti presentó una convocatoria con ocho caras nuevas pensando en los próximos amistosos de la Canarinha. El entrenador impulsa una reingeniería total. Estrellas como Neymar, Danilo, Alex Sandro y Casemiro, todos mayores de 30 años, podrían tener menos opciones de integrar futuras convocatorias.

«Ahora contamos con la motivación y el tiempo necesario para diseñar un nuevo ciclo y llegar mejor preparados a las próximas competiciones», declaró el técnico italiano en la rueda de prensa que concedió tras divulgar la lista de convocados para los amistosos que Brasil disputará ante Australia e India en septiembre y octubre.

Ancelotti asumió el mando de la selección brasileña en mayo de 2025, en medio de las eliminatorias mundialistas y ya bajo la presión de resultados, por lo que apenas contó con algo más de un año para armar al equipo que disputó el Mundial de este año.